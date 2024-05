Una donna è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, in via Baiona. L’automobilista era alla guida di una Fiat Punto che procedeva in direzione di Porto Corsini, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è uscito di strada ed ha terminato la sua corsa lungo i binari della linea ferroviaria per il porto, dopo aver abbattuto un albero ed aver cappottato più volte. Evidenti le tracce di frenata sull’asfalto prima dell’uscita di strada.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118, giunto con ambulanza ed elimedica. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Via Baiona è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine. La donna ha raggiunto l’ospedale con un codice di massima gravità.