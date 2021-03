Un pianoforte e una ballerina per le vie del centro: il mago Casanova torna a Ravenna per girare un servizio di Striscia la Notizia

Antonio Montanari, in arte Antonio Casanova, è tornato questa mattina nella sua città natale, Ravenna, per girare alcune scene che verranno trasmesse prossimamente dal celebre programma “Striscia la Notizia”. Per l’occasione Casanova ha accantonato i trucchi e le magie per suonare un pianoforte bianco che questa mattina ha sfilato per via Dante Alighieri prima di raggiungere la tomba del Sommo Poeta. Sopra al pianoforte, sulle note suonate da Casanova, danzava una giovane ballerina insieme ad un quadro. La rubrica del mago all’interno del programma di Canale 5 proporrà infatti un viaggio itinerante lungo tutta l’Italia dedicato all’arte e alla musica. Le riprese, che sono state realizzate da una troupe di Striscia la Notizia, hanno attirato l’attenzione dei pochi passanti presenti in centro per via delle nuove restrizioni anti-Covid. Non è la prima volta che il mago si cimenta al pianoforte: anche lo scorso 14 giugno infatti Casanova aveva realizzato un servizio, sempre a Ravenna, dove suonava in una piazza Kennedy deserta per via del lockdown.