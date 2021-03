La Romagna Faentina vara il bonus baby-sitting per aiutare le famiglie colpite dalla chiusura delle scuole

300 euro per aiutare le famiglie dopo la chiusura delle scuole con l’arrivo della zona “arancione scuro”. L’Unione della Romagna Faentina ha stanziato il bonus baby-sitting per venire incontro alle famiglie dove i genitori continueranno a lavorare fuori da casa mentre i figli saranno in didattica a distanza. 130 mila euro il fondo messo a disposizione dall’Unione. 80 mila solo per Faenza. 400 le famiglie che dovrebbero trarne giovamento. Il bonus potrà essere integrato con altri aiuti. Per farne richiesta è stata fissata una soglia di Isee alta, 35 mila euro, in modo da aiutare più famiglie. Varrà per i bambini dai 6 ai 14 anni, i bambini colpiti dalle chiusure. Qualora anche i servizi 0-6 anni chiudano, si ragionerà su come aumentare il fondo. Il bando uscirà nei prossimi giorni. Per chiedere il bonus sarà necessario documentare il pagamento: sufficiente anche il libretto familiare, con una procedura snella per l’apertura