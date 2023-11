Un lungo corteo in scarpe rosse contro la violenza sulle donne

Scarpe rosse contro la violenza sulle donne. Uomini, donne, ma soprattutto molti ragazzi sabato mattina hanno partecipato al corteo organizzato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Una lunga camminata per le vie di Ravenna, per ricordare tutte quelle vittime che hanno pagato con la vita una violenza che quotidianamente può essere perpetrata in diversi modi ha ricordato oggi il corteo e hanno ricordato gli studenti di diverse scuole ravennati, che in centinaia hanno partecipato, dando voce con diverse performace a tutte le donne uccise e a tutte quelle donne che ogni giorno in silenzio subiscono la violenza fisica, psicologica e verbale di uomini frutto di una cultura malata e criminale.