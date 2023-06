In questi giorni la regione dell’Emilia Romagna è stata colpita duramente da alluvioni e frane senza precedenti. Tra le vittime di questo disastro ci sono sicuramente anche gli animali che sono riusciti a mettersi in salvo ma che sono affamati o smarriti.

Per questo motivo Ultima Petfood – la marca esperta nell’alimentazione per gatti e cani – ha voluto ancora una volta essere al fianco di Enpa, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, per offrire sostegno ai volontari che in queste ore stanno mettendo in salvo tanti cani e gatti con una donazione di oltre 50mila pasti da destinare ai canili e ai gattili del territorio che stanno accogliendo gli animali smarriti e i pet di persone rimaste momentaneamente senza casa.

“In queste ore difficili decine di volontari stanno facendo di tutto per portare in salvo e mettere in sicurezza

il maggior numero possibile di animali” dichiara l’Ente Nazionale Protezione Animali. “Come sempre ripetiamo è indispensabile che il mondo profit e il no profit si stringano in una catena di solidarietà: ne è la prova Ultima Petfood del gruppo Affinity che si è data immediatamente disponibile a donarci crocchette e cibo umido da destinare alle emergenze che stiamo gestendo. Un gesto di straordinaria generosità che ci aiuterà a svolgere al meglio la nostra missione e a garantire un supporto anche nel post emergenza.”

“Enpa sta facendo un lavoro straordinario, proseguendo senza sosta nelle operazioni di soccorso e di recupero” sottolinea Luca Trincavelli, Marketing Manager Italia di Ultima. “Noi di Ultima, un’azienda che ama gli animali e che ogni giorno si impegna per aiutare a migliorare e facilitare il rapporto che lega noi umani con i nostri amici a quattro zampe, abbiamo voluto dare un aiuto concreto. Siamo orgogliosi di scendere in campo per sostenere Enpa anche in questa emergenza senza precedenti”.

Affinity è un’azienda del Gruppo Agrolimen che vanta oltre 50 anni di esperienza nella produzione di prodotti di alimentazione animale. Detiene una posizione leader nel settore dell’alimentazione per cani e gatti in Spagna, è al quinto posto in Europa e al sesto nel mondo. Ultima offre un’ampia gamma di prodotti formulati per soddisfare le necessità specifiche del cane e del gatto, aiutandoli a mantenersi in piena salute per tutto l’arco della loro vita.