Il PalaCattani è pronto ad essere il teatro della finale play off tra Blacks e Real Sebastiani Rieti dove si giocherà domani gara 3 e domenica gara 4, entrambe alle 18. La serie si sposta dunque in Romagna e si riparte dall’1-1 dopo il doppio confronto disputatosi a Rieti.

L’ingresso per le due partite sarà omaggio sia per i tifosi faentini che per gli ospiti e all’interno del palasport ci saranno molti punti di raccolta offerte per gli alluvionati. Un gesto di solidarietà che si aggiunge a quello organizzato in occasione di gara 1 della semifinale con Ruvo di Puglia, dove l’intero incasso è stato dato in beneficenza, e al Crowfounding “Lo Sport per il nuovo futuro a Faenza’ aperto sulla piattaforma Gofundme.

IL PREPARTITA “I primi due incontri sono stati molto combattuti ed intensi come testimoniano anche i risultati finali – sottolinea coach Garelli – ed entrambe le squadre hanno avuto momenti di pausa dovuti alla bravura degli avversari e al fatto che siamo a fine stagione e le energie fisiche e mentali sono sempre meno.

Essere sull’1-1 dopo due partite in trasferta è sicuramente positivo, ma credo che in gara 2 avessimo potuto leggere meglio il match e alcune situazioni tattiche e soprattutto avremmo dovuto sfruttare il nervosismo che ha mostrato Rieti essendo costretta a vincere ad ogni costo. Quella vittoria la farà presentare a Faenza con rinnovata fiducia e dunque dovremo essere ancora più attenti.

Gara 3 sarà diversa dalle precedenti perché nei play off ogni partita è una storia a parte, ma sicuramente sarà intensa e come sempre i dettagli faranno la differenza. Fondamentale sarà la lotta a rimbalzo dove siamo stati più efficaci in gara 1 rispetto che in gara 2 e inoltre dovremo tirare con percentuali più alte, perché con il 30% è difficile vincere a meno che non si sia perfetti in difesa. Questa serie ha già mostrato alcune linee guida ben definite di Rieti come la marcatura di Piazza su Vico o la novità tattica di Mastrangelo al posto di Paesano e anche alcune delle nostre sono sicuramente già state capite, e dunque ora bisognerà essere bravi ad apportare aggiustamenti tattici per essere sempre più pericolosi e imprevedibili.

Giocare finalmente al PalaCattani dopo tanto sarà bello per i tifosi e per noi e sono certo che il pubblico sarà caldo e numeroso”.