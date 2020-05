“Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, annuncia riaperture prima di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste a patto che i contagi non aumentino: un annuncio positivo al quale però devono far seguito i fatti. E lo dico con grande fermezza e chiarezza, a fronte delle incertezze di un Governo che ancora tentenna. Oggi, non a caso ad appena un giorno dall’inizio della “fase 2″, arriva l’allarme della Riviera romagnola: da un sondaggio di Federalberghi Cattolica emerge che l’80% degli albergatori intervistati teme che non riuscirà a riaprire, perché non c’è ancora certezza dei protocolli da adottare, così come non c’è ancora chiarezza in tema di infortunio sul lavoro, nel caso in cui un dipendente dovesse malauguratamente contrarre il coronavirus” afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Per non parlare delle promesse di liquidità, di sgravi fiscali e di sostegno all’intero comparto turistico, tutte ancora da realizzare nei fatti. Sono aspetti fondamentali sui quali siamo già in fortissimo ritardo: l’emergenza sanitaria la si sta gestendo grazie all’eroismo dei tanti professionisti e operatori da settimane in trincea, ma è anche tempo di varare soluzioni per superare questo immobilismo economico. Forza Italia ha un pacchetto di proposte pronte e realizzabili e aspettiamo che il Governo cominci davvero a recepirle senza freni di carattere ideologico” conclude Anna Maria Bernini.