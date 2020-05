Domani, mercoledì’ 6 maggio, inizieranno i lavori di rifacimento del primo tratto di pavimentazione della diga foranea sud a Marina di Ravenna. In conseguenza alle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria non è stato possibile iniziare nello scorso mese di marzo i lavori che sono ormai indispensabili e non più rinviabili per poter garantire la sicurezza di tutti coloro che camminano lungo la cosiddetta “palizzata”. L’intervento avrà una durata massima di circa tre mesi, ma si confida di ultimare con qualche anticipo.