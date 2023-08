Truffe agli anziani: durante l’estate nuove tecniche di raggiro, anche legate all’alluvione

Truffa dello specchietto, truffa degli spiccioli, truffa dei finti tecnici del gas. Purtroppo anche quest’estate sta riproponendo un copione già noto a danno soprattutto delle persone più anziane. I truffatori, ormai in azione durante tutto l’anno, durante i mesi estivi aumentano la propria attività approfittando della partenza per le ferie dei nuclei familiari, con anziani rimasti a casa senza una rete d’appoggio. Anche l’alluvione è diventato uno stratagemma per chiedere soldi alle persone o per conquistare la fiducia delle vittime, entrare in casa e rubare. Episodi che in queste settimane vengono denunciati continuamente nelle chat di vicinato.