Iniziate questa mattina presto le prime manifestazioni di protesta per il drammatico incidente sul lavoro presso il Centro servizi dello stabilimento Marcegaglia è costato la vita a Bujar Hysa, un operaio albanese di 63 anni della ditta Cofari. La tragedoia e accaduta ieri verso le 9, nell’azienda ravennate dove l’operaio, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un coil, una grossa bobina d’acciaio.