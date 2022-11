Tragedia nel tardo pomeriggio di poggi a Villanova di Bagnacavallo dove un uomo di 84 anni è stato investito da un auto una Fiat Punto alla cui guida c’era un 52 enne che da una prima ricostruzione non ha visto l’anziano che stava camminando lungo la via Cocchi una strada di campagna poco illuminata. L’anziano è stato caricato sul cofano sfondando il parabrezza per poi essere sbalzato sull’asfalto morendo sul colpo. Nulla da fare per il personale del 118 intervenuto. Sul posto la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi.