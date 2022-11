Al Socjale di Piangipane il 20 e 21 novembre andrà in scena Quattro Volte Andersen, il 24 si potrà assistere allo spettacolo Leggere? Ma per piacere! Da Calvino a Pennac.

Prosegue la rassegna de La Stagione dei Teatri denominata Famiglie e Scuole rivolta ad un pubblico giovane. Domenica 20 novembre – data che coincide con la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – alle 16:00, e lunedì 21 novembre, alle 10:00, al Teatro Socjale di Piangipane, è in programma lo spettacolo Quattro volte Andersen, della compagnia Drammatico Vegetale, con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni · luci e audio Alessandro Bonoli · regia Pietro Fenati · produzione Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro.

Ispirato al celebre autore della tradizione fiabesca, andrà in scena uno spettacolo in cui un teatrino di piccole cose all’apparenza insignificanti diventa il microcosmo di gioie e paure in cui riconoscersi.

L’appuntamento successivo, l’ultimo in programma per il mese di novembre, sarà con lo spettacolo Leggere? Ma per piacere! Come un romanzo da Calvino a Pennac, previsto alle 10:00 del 24 al Teatro Socjale di e con Giorgio Scaramuzzino, produzione Giorgio Scaramuzzino – Teatro Evento. Lo spettacolo permette di riscoprire la potenza immaginifica della lettura attraverso un dialogo fatto di gioco e ironia. Lo spettacolo è un serrato confronto che coinvolge direttamente il pubblico, un dispositivo teatrale che rilancia il piacere di tuffarsi in un libro.

Quattro volte Andersen è consigliato dai 3 anni. La durata è di 40 minuti. Leggere? Ma per piacere! è invece consigliato dai 9 anni. La durata è di 65 minuti.

L’elenco degli appuntamenti è consultabile sul sito https://www.ravennateatro.com/wp-content/uploads/2022/09/Scuole-e-Famiglie-PROGRAMMA-22-23.pdf

La rassegna 2022/23 conta 22 spettacoli portati in scena da compagnie che provengono da tutt’Italia e che hanno partecipato a festival internazionali: da un lato si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, dal nido agli istituti secondari di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti, mentre dall’altro alle famiglie che intendono usufruire del potere immaginifico del teatro per donare ai bambini e alle bambine nuovi strumenti di lettura del presente. La rassegna è realizzata in collaborazione tra Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, che cura la direzione artistica, e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Gli spettacoli si terranno al Teatro Rasi e al Teatro Socjale di Piangipane.

ORARI E INFORMAZIONI

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239.

Per le famiglie ingresso unico 5 euro. I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com

Prevendita telefonica solo tramite Satispay al numero 333 7605760 da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00. La biglietteria è aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 al Teatro Rasi e da un’ora prima nei luoghi di spettacolo.

Per le scuole ingresso spettacoli 5 euro, gratuito per insegnanti e accompagnatori. Gli istituti possono inoltre fare richiesta di trasporto organizzato al costo di 4 euro a persona (il servizio non copre il percorso per il Teatro Socjale). Prenotazioni esclusivamente per via telefonica dal martedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e il mercoledì anche dalle 15:00 alle 18:00 allo 0544 30227 (referenti Sara Maioli e Monica Randi). Il modulo per la conferma della prenotazione va scaricato dal sito ravennateatro.com e inviato entro tre giorni a ragazziateatro@ravennateatro.com. Il pagamento va effettuato con bonifico bancario inviando la ricevuta via mail una settimana prima dello spettacolo. Le disdette vanno comunicate sia telefonicamente che via mail 20 giorni prima: la mancata comunicazione (escluse cause di forza maggiore) comporta il pagamento di una penale pari a 3 euro per ogni prenotato.

La rassegna è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese e si svolge in collaborazione con Sciroppo di Teatro – Ater Fondazione, Assitej Italia, Small Size Network.