Torri Hamon. De Pascale: “Troppo costoso conservarle. Inutilizzabile l’area dal punto di vista pubblico”

Conservare una delle tue torri Hamon sarebbe stato un progetto affascinante, ma economicamente non sostenibile. Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale commenta così il dibattito nato in città in questi giorni per la demolizione dei due grandi manufatti industriali. Solo una delle due torri di via Trieste oggi si sarebbe potuta salvare dalla demolizione, ma, fra acquisto dell’area, bonifica e restauro, sarebbe stato necessario un investimento superiore ai 20 milioni di euro, quasi 30. Salvo poi nell’area, però, non poter portar avanti nessuno dei progetti teorizzati durante il dibattito pubblico di queste ore.