Torna domenica 8 ottobre Bimbimbici, l’evento promosso dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del comune di Ravenna e realizzato grazie alla preziosa collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che vuole promuovere tra i più piccoli una mobilità attiva e sostenibile e diffondere l‛uso della bici tra i giovani e giovanissimi.

Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza del Popolo, con partenza alle 9.30 in direzione del museo Classis, lungo un percorso in sicurezza di circa 12 km, alla portata di tutti; all’arrivo sarà possibile partecipare ad attività laboratoriali per i più piccoli, a un piccolo ristoro e alla presentazione del Museo.

“Non potevamo rinunciare a questa occasione di festa e benessere, tra gli eventi più amati e seguiti dalle famiglie ravennati, e quindi dopo essere stati costretti a cancellare l’appuntamento di maggio a causa dell’emergenza maltempo, abbiamo rimesso in calendario la pedalata” – sottolinea l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini – “La conformazione del nostro territorio è un invito a pedalare e dobbiamo far sì che questa modalità leggera di spostamento diventi parte del nostro quotidiano ogni qual volta le distanze ce lo permettano; è fondamentale che avviciniamo bambine e bambini alla bicicletta, sostenendo sin da subito questi giovani consumatori verso consapevolezza e sostenibilità e promuovendo il mezzo di spostamento che più di tutti fa bene a noi e all’ambiente che ci circonda”.

L’evento si colloca a conclusione della Settimana Europea della Mobilità, che ha visto la realizzazione di numerose iniziative in città, come l’inaugurazione di nuovi percorsi Pedibus, il Giretto d’Italia, il Parking Day nonché l’importante assegnazione della bandiera gialla della ciclabilità al Comune di Ravenna, riconoscimento che premia le azioni nello sviluppo di politiche di mobilità sostenibile e nella promozione dell’uso sempre più frequente e diffuso della bicicletta.