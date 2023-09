Lugo e Kulmbach, la città gemella tedesca nell’area nord-est della Baviera, continuano a coltivare i loro rapporti ed a dimostrare vicinanza in settori diversi fra loro. Ed è da questi presupposti che l’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” ha creato, attraverso i suoi contatti e con l’interessamento del Comune di Lugo, l’occasione per un nuovo ed originale incontro.

Nelle prossime ore infatti, un gruppo di nuotatori lughesi del settore Master della Swim Team Lugo intraprenderà una trasferta sportiva alla volta della Germania.

Saranno infatti 16 gli atleti master che partiranno per rinsaldare ulteriormente i rapporti fra Lugo e Kulmbach partecipando, per la prima volta, alla 52esima edizione del Trofeo internazionale di Nuoto “Kulmbacher Masters-Cup” in programma sabato 30 settembre nella piscina della città bavarese organizzato dall’ATS Kulmbach Schwimmabteilung, società locale di triathlon.

L’evento metterà fianco a fianco nelle corsie dell’impianto natatorio tedesco i portacolori di società provenienti da Portogallo, Repubblica Ceca, Italia e Germania, per una manifestazione che fa dell’inclusione e della conoscenza tra i popoli il suo fine ultimo.

Questi i nuotatori lughesi che saranno protagonisti a Kulmbach e che partiranno alla volta della Germania nella mattinata di venerdì 29 dall’aeroporto di Bologna: Giacomo Baroncini, Anna Casadio, Dario Del Regno, Andrea Fiorentini, Davide Fiorentini, Alessandro Lacchini, Filippo Magnani, Chiara Manzoli, Alessia Marchesini, Davide Michelini, Silvia Montanari, Patrizia Morganti, Giacomo Muratori, Giulia Randi, Alan Ricci, Marco Tortelli.

Il gruppo soggiornerà a Norimberga e nella giornata di sabato raggiungerà Kulmbach dove, in occasione del trofeo, incontrerà i nuotatori della città gemella per un primo momento di conoscenza che, si spera, possa dar vita a nuove iniziative tra la Romagna e la Baviera. La compagine lughese porterà con sé alcuni doni, tra cui gadget Swim Team, e prodotti tipici, come l’immancabile piadina, oltre a guide e volumi che raccontano Lugo e la sua storia.