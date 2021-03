Pericolo gelate per le coltivazioni romagnole. Torna la paura dopo i danni causati dalle basse temperature lo scorso anno che portarono alla perdita di raccolti in particolare nel territorio faentino e lughese. Lo stesso territorio che in questi giorni vede i termometri precipitare sotto zero durante la notte. Le temperature sono superiori rispetto allo scorso anno, ma l’allerta è massima visto il livello già avanzato di diverse coltivazioni