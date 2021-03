Questo pomeriggio il sindaco Michele de Pascale, insieme ai tecnici del Comune di Ravenna, ha incontrato i vertici dell’azienda Marcegaglia al fine di affrontare l’annoso problema della viabilità in sulla Baiona.

L’azienda ha confermato l’impegno formale a depositare entro marzo il progetto di ristrutturazione completa dell’accesso, che consenta strutturalmente di evitare la concentrazione di automezzi pesanti lungo la strada Baiona che negli ultimi anni, con lo sviluppo e la crescita dell’azienda, ha generato gravi problemi per la sicurezza della viabilità.

Il comune si è impegnato a gestire tutta la parte istruttoria tecnica nei tempi più brevi possibili, in maniera tale da poter far partire poi al più presto i lavori.

Nel frattempo già dal mese di aprile in via temporanea verrà modificata la viabilità lungo i due rami della via Baiona, prevedendo un senso unico est-ovest nel tratto terminale della camionabile che momentaneamente risolverà le problematiche viabilistiche con una particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori dello stabilimento, degli autotrasportatori, dell’utenza stradale. Contemporaneamente la Polizia Locale si è impegnata a intensificare l’attività di controllo.

Già nella giornata di oggi sono state informate le organizzazioni sindacali e nella prossima settimana il progetto dettagliato verrà illustrato alle Rsu.

“Lo sviluppo di Marcegaglia – commenta il sindaco de Pascale – è un aspetto molto importante e molto positivo per la nostra città, così come i suoi piani investimenti. Purtroppo il problema della viabilità era diventato insostenibile e fonte di grande preoccupazione per la sicurezza della circolazione. Ringrazio sia l’azienda che i tecnici del Comune per aver trovato questa doppia soluzione, una temporanea e una invece strutturale, che comunque sarà aperta al positivo confronto anche con i lavoratori nei prossimi giorni”.