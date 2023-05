La spiaggia di Insieme a Te a Punta Marina quest’anno sarà ricca di giochi orientati all’inclusione. Sono stati realizzati dagli studenti delle scuole primarie del territorio faentino e sono ora in mostra a Faenza nella Galleria della Molinella. Un’esposizione che rappresenta un’occasione di svago per i più piccoli in questo momento difficile. Occasione di svago sarà anche quella di venerdì, quando si ripeterà la festa in piazza a Faenza con le scuole che hanno partecipato al progetto