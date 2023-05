Intervenire su Tari e Imu. Lo chiede il Comune di Faenza al Governo esortando una legge speciale per aiutare i cittadini colpiti dai danni causati dal maltempo in questi giorni a Faenza. Una legge che ovviamente potrebbe aiutare anche tutti gli altri territori colpiti duramente dagli allagamenti.

“La legge speciale è indispensabile per poter azzerare alcune tasse locali” spiega in una nota il Comune manfredo ”Se questo non avvenisse, interverremo direttamente come Comune di Faenza studiando tutte le possibilità consentite.

Nell’immediato faremo slittare le scadenze di TARI e IMU (purtroppo una parte delle cartelle erano partite pochi giorni fa).

Infine, il sistema bancario, tramite comunicato stampa ufficiale di ABI, sta studiando meccanismi di supporto come il blocco dei pagamenti dei mutui”.

Sul tema della tassazione locale è stata presentata una mozione in consiglio comunale a Faenza da parte di Fratelli d’Italia