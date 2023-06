Un tamponamento fra due auto ha semiparalizzato la circonvallazione di Faenza nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 6. Due i feriti che si sono registrati, ma per entrambi l’incidente non dovrebbe comportare gravi conseguenze. Non è ben chiara la dinamica dell’incidente. Il tamponamento è avvenuto in direzione di Forlì, poco prima dello svincolo per il Ponte Rosso, dove era fermo un grande mezzo agricolo, probabilmente per un guasto.

Dopo l’incidente, oltre all’arrivo di due ambulanze del 118, è stato necessario l’intervento di Polizia Locale, per la registrazione dei rilievi, e dei carabinieri per mantenere aperta la viabilità. La circolazione è stata mantenuta aperta a senso unico alternato per tutta la durata delle operazioni. Lunghe tuttavia le code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.

Disagi anche sulla viabilità urbana, dove si sono riversati diversi mezzi proprio per evitare l’ingorgo sulla circonvallazione