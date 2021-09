Ancora un successo di gruppo per la scuderia faentina Top Driver allo slalom Galeata-Monte Delle Forche, ultimo appuntamento della Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla scuderia Brm di Vinci e dal Racing Team Le Fonti di Meldola. Per il faentino Emanuele Cantoni e il fusignanese Luca Mazzari, entrambi su Proto 1.0, rispettivamente un secondo e un terzo posto assoluti, ad un soffio dal vincitore; buone anche le prestazioni del forlivese Fulvio Paganelli ,Lotus Seven, del brisighellese Marco Sangiorgi, Suzuki Vitara e del lughese Gianluca Bartolo .

Domenica prossima, 19 settembre, le loro vetture, dalle 8 alle 11, saranno in esposizione, assieme ad altre, in Piazza del Popolo a Faenza, in occasione del passaggio, con sosta per un Controllo a Timbro, gestito sempre dal Team Top Driver, del prestigioso Gran Premio Nuvolari.

In questo fine settimana infatti per tre giorni farà tappa in Romagna il prestigioso Gran Premio Nuvolari, manifestazione regolaristica riservata a vetture di gran pregio, prova di Campionato Italiano Grandi Eventi di Acisport; dopo la leggera flessione, causa Covid , di iscrizioni, “solo” centosessanta partecipanti l’anno passato, si è ritornati ai grandi numeri, con oltre duecentoottanta adesioni, di cui quasi la metà provenienti dall’estero; quelli che arrivano da più lontano sono equipaggi dell’ Uruguay e dell’Argentina, ma a farla da leoni sono i tedeschi e gli olandesi. Inutile elencare i modelli di vetture presenti, un po’ di tutti i marchi, dal grande valore storico e anche economico: basta un nome solo fra i tanti, Bugatti. Nei nostri territori, con partenza e arrivo a Mantova, sfilerà la storia dell’automobilismo mondiale, a partire dall’anno 1926.

Questo il programma che ci interessa più da vicino:

Venerdì 17 settembre , il lungo serpentone di auto, a partire all’incirca dalle 16, attraverserà, arrivando dal Passo Della Colla, Brisighella, la periferia di Faenza,(zona Cappuccini), Forlì, Cervia, Cesenatico, con fine tappa a Rimini in Piazzale Fellini

Sabato 18, con partenza e ritorno sempre a Rimini, lunga tappa in Umbria e Toscana, con rientro nel tardo pomeriggio, toccando Sant’Agata Feltria e San Marino.

Domenica 19, si ripartirà di prima mattina sempre da Rimini, attraversando Sant’Arcangelo, per poi arrivare a Meldola e a Predappio, dove il Racing Team Le Fonti, allestirà, come ogni anno , le prove cronometrate; di seguito, velocemente a Forlì, per poi portarsi in Piazza del Popolo a Faenza, a partire all’incirca dalle 8, per un Controllo a Timbro, gestito dal Team Top Driver; sempre in centro a Faenza, non mancherà la scuderia Alpha Tauri con le proprie Formula 1 e una esposizione di vetture sportive di vario genere. A seguire ci si sposterà a Lugo, Conselice e Argenta.