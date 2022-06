L’associazione Trofeo Lorenzo Bandini organizza, per domenica 5 giugno, alle 18, nella suggestiva location dell’anfiteatro Spada di Brisighella, una serata dedicata al mondo del ciclismo dal titolo ‘Storie di gambe’. Sarà un momento per raccontare la vita, le imprese e gli aneddoti dei campioni che hanno fatto grande il ciclismo dell’Emilia-Romagna.

La serata verrà condotta da Marco Ballestracci, giornalista e autore di libri di sport, alla presenza del presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna ed ex Ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani e di tante altre personalità. Un momento importante sarà dedicato alla premiazione del campione del mondo under 23, Filippo Baroncini, passato professionista proprio in questa stagione tra le fila della squadra UCI WorldTour Trek-Segafredo.

“Anticipando l’arrivo a Brisighella della terza tappa dell’Adriatica Ionica Race previsto per lunedì 6 giugno -dice il presidente dell’associazione Trofeo Lorenzo Bandini, Francesco Asirelli– abbiamo voluto creare nell’anfiteatro Spada a Brisighella, già sede di tante premiazioni del Trofeo Lorenzo Bandini, un momento dedicato al ciclismo, sport molto praticato e amato nelle nostre zone. L’incontro vorrà essere un momento di intrattenimento e confronto con tanti invitati del mondo del ciclismo emiliano-romagnolo”.

La manifestazione è aperta al pubblico accedendo direttamente all’anfiteatro Spada, in via Spada 11 a Brisighella.