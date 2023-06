Tutto rimandato a domenica prossima, 2 luglio. Ieri sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro non è bastata un’intera giornata di gioco per dissipare, nemmeno in piccola parte, quale sarà il futuro campionato delle due principali squadre del Tennis Club Faenza.

Nell’andata dei playout della Serie B2 femminile, le faentine hanno pareggiato 2-2 contro il Tennis Vallebelbo di Sante Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Come da pronostici, i primi due singolari sono andati alle piemontesi: Camilla Rosatello, attualmente attorno alla 300esima posizione nelle classifiche mondiali, ha battuto 6-0 6-0 la quindicenne faentina Sandy Mamini (che nonostante il grande gap, ha raccolto comunque una bella esperienza), mentre Aurora Zantedeschi ha battuto 6-0 6-1 Alessia Ercolino. La situazione si è poi riequilibrata grazie a Veronica Valgimigli, che si è imposta 6-2 6-0 su Matilde Rizzardi, e al doppio faentino formato da Alessia Ercolino e Chiara Arcangeli, che ha battuto Camilla Rosatello ed Isabella Coles 6-4 7-6 (8-6 il tie-break). Ogni decisione sulla salvezza è quindi rimandata alla sfida di ritorno, domenica prossima a Santa Stefano Balbo, dove molto presumibilmente le faentine proveranno a rimandare ogni verdetto al doppio di spareggio.

Pari casalingo per il Tc Faenza anche nei playoff della Serie C maschile: 3-3 contro l’At Bibbiena. Il capitano Edoardo Pompei nel proprio singolo è stato purtroppo colpito da forti crampi nel terzo set e ha dovuto abbandonare. Mattia Bandini ha vinto una bella partita al terzo set 6-3, più agevole invece il successo per Andrea Bosi, mentre Giacomo Botticelli ha perso 6-7 3-6 (peccato perché nel primo set era in vantaggio 5-0, ma non ha concretizzato tre set point sul 5-3). Nei doppi, essendo fuori uso Pompei, il Tc Faenza ha schierato la coppia formata da Bandini e Matteo Falconi, che ha perso al super tiebreak, e Botticelli Bosi, che hanno vinto in due set. «Quindi nel complesso un tre pari con qualche rammarico da parte nostra – commenta il capitano giocatore Pompei – Ma ora ricaricheremo le pile in vista del ritorno di domenica prossima a Bibbiena, dove ci aspetta una superficie parecchio veloce e ce la metteremo tutta».