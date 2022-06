Crocieristi rimasti a piedi in città. Donati: “Gli alberghi hanno organizzato la navetta, ma il Comune doveva coordinare” | VIDEO

Una navetta per portare i clienti crocieristi dell’Hotel Diana, dell’Hotel Bisanzio e del Grand Hotel Mattei al Terminal Crociere di Porto Corsini. Alcuni hotel di Ravenna si sono organizzati autonomamente per fornire ai crocieristi che alloggiano in città prima di salpare un trasporto che li conduca all’imbarco. Non si placano tuttavia le polemiche attorno alla vicenda dei crocieristi trovatisi in città senza un mezzo per raggiungere l’home port con tutti i taxi andati esauriti. Il dibattito era partito da un post di Filippo Donati su Facebook. Poi la replica dell’assessore Giacomo Costantini mezzo stampa. Ieri l’assessore ha ribadito in consiglio comunale che non può essere il Comune ad approntare il servizio. Oggi la risposta di Donati