Nel sito tra la via Sammartina e Nilo e la Strada Provinciale Felisio nel quartiere di Lugo Ovest sono in corso i rilievi e le valutazioni preliminari per la realizzazione dell’attraversamento ferroviario, opera prevista nel triennale dei lavori pubblici del Comune di Lugo per un importo di € 270.000.

In questi giorni si è svolto un sopralluogo dei tecnici comunali dell’Area Tecnica con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana alla presenza dell’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori.

L’ipotesi progettuale, che si sta verificando, è quella di un sovrappasso ciclopedonale realizzato sopra la linea ferroviaria Ravenna-Castel Bolognese.

Nel corso del sopralluogo congiunto sono state esaminate le compatibilità fra le diverse e più soluzioni sul tavolo e i vincoli e le peculiarità del luogo, compreso il potenziamento dell’infrastruttura.

Il Comune resta perciò in attesa delle osservazioni della struttura tecnica di RFI e delle prescrizioni in modo da definire l’avvio ed il seguito della progettualità necessaria alla realizzazione dell’opera.