Domenica 21 luglio si è tenuta la giornata conclusiva delle Celebrazioni commemorative dell’Eccidio di Crespino e Fantino, nell’80° anniversario della Liberazione, cerimonia che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza e delle associazioni che sono intervenute.

Il programma, curato come ogni anno dal Comitato Onorcaduti e dalla sua presidente Irene Alpi, ha visto anche la presentazione dei disegni fatti dai bambini dell’IC “Dino Campana” e delle storie delle vittime dell’Eccidio ricordate singolarmente con dei manifesti, posti per l’occasione lungo il tratto finale del Cammino della Memoria.

Una cerimonia partecipata e sentita, a partire dal corteo verso il Monumento Ossario, dove, dopo il rito dell’Alza Bandiera, il saluto di Irene Alpi e l’intervento di apertura del Sindaco di Marradi Tommaso Triberti, hanno preso parola alcuni tra i rappresentanti delle Istituzioni presenti alla commemorazione: il Sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino, il Sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli, l’Assessore di Faenza Massimo Bosi, la Consigliera della Regione Emilia-Romagna Mirella Dalfiume, Bernard Dika in rappresentanza della Regione Toscana, il Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna Guido Ceroni, David Ermini già Vicepresidente CSM, Aurelio Frulli Consigliere nazionale dell’ANVCG, il Direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea Matteo Mazzoni.

A seguire, la Liturgia eucaristica celebrata dal vescovo. Mario Toso.

Infine, gli Onori ai Caduti: prima della consueta deposizione della corona d’alloro in onore e memoria delle vittime dell’eccidio, il Vicesindaco di Marradi Andrea Badiali ha ricordato ciascuna delle persone che persero la vita nella tragedia del 17 e 18 luglio del 1944.

La cerimonia è stata accompagnata dalle note del Corpo Bandistico di Popolano “L. Fabbri” e ha visto la partecipazione delle forze armate e civili, presenti con i propri gonfaloni.

La giornata si è poi conclusa con un prestigioso appuntamento musicale a cura dell’Orchestra della Toscana, insieme al duo “Doppio Misto”, introdotto e presentato dall’Assessore Maria Cristina Carratù: Francesco Di Cuonzo, al violino, e Chiara Foletto, alla viola, hanno eseguito musiche di Leclair, Mozart, Igudesman, Halvorsen e Bartók, nella Chiesa Abbaziale della frazione di Crespino del Lamone.

Durante le celebrazioni il Sindaco di Marradi Triberti e la presidente Alpi hanno ricordato anche i volti ormai familiari che negli anni hanno contribuito a tener viva la memoria e a realizzare le cerimonie degli anni passati, volti che non sono più tra noi. Tra questi, Giuseppe Matulli, per tutti Beppe, già Sindaco di Marradi, nome riecheggiato in quasi tutti gli interventi, a cui la comunità marradese domenica 14 ha dedicato la targa che d’ora in avanti collegherà il Cammino della Memoria al Monumento Ossario, dove per decenni ha tenuto l’orazione ufficiale durante questa importante ricorrenza: a Beppe, e a tutti coloro che hanno tenuto vivo il ricordo e la memoria, un pensiero particolare in questo 80° anniversario.