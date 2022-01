105 mila romagnoli rischiano di rimanere senza medico. L’Ausl aumenta i pazienti ai medici di famiglia | VIDEO

105 mila residenti in Romagna rischiano di rimanere senza il medico di famiglia. Nel territorio dell’Ausl Romagna mancano infatti 70 medici di medicina generale. In risposta a questa carenza, l’azienda sanitaria ha eliminato il blocco al numero di pazienti che un medico in servizio poteva auto-imporsi, soluzione solitamente adottata dai nuovi medici per iniziare a conoscere i pazienti, la loro clinica e prendere confidenza con tutto l’ambito lavorativo. Tutti i medici di famiglia potranno oggi raggiungere il massimale di 1500 pazienti, ma in determinati casi gli assistiti potranno essere anche qualche centinaia in più. In un contesto pandemico difficile, la soluzione rischia però di creare ulteriori difficoltà ed intasare gli ambulatori medici, già oggi congestionati