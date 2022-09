Il ravennate Giovanni Paglia torna alla Camera. I risultati dei collegi plurinominali stanno completando il quadro degli eletti in Parlamento.

Giovanni Paglia, in passato segretario provinciale di Rifondazione Comunista (dal 2006 al 2009) e segretario regionale di Sinistra Ecologia Libertà (dal 2010 al 2013), è stato nuovamente eletto Deputato con Alleanza Verdi Sinistra, all’interno della coalizione di centrosinistra guidata dal Partito Democratico.

La prima esperienza alla Camera per Paglia iniziò nel 2013, sempre con SEL. Dopo lo scioglimento del partito che faceva riferimento a Nichi Vendola, è iniziata per Paglia la militanza in Liberi e Uguali, poi convogliata in Sinistra Italiana. Per SI, dal 2021, ha ricoperto il ruolo di vicesegretario nazionale.

Presentatosi in più collegi alla Camera alle ultime elezioni nello schieramento Alleanza Verdi Sinistra, Paglia torna alla Camera dopo la decisione di Aboubakar Soumahoro, anche lui eletto in più collegi, di scegliere il seggio in Puglia, lasciando quindi libero il seggio nel collegio proporzionale di Bologna, dove Paglia era secondo in lista.

Con Giovanni Paglia saranno quindi tre i parlamentari ravennati in questa legislatura.