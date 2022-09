Italia Viva e Azione a Faenza sono la terza forza politica: risultato sopra la media nazionale

Quarto partito a Ravenna, terzo partito a Faenza, con 10.8% alla Camera (9,55% al Senato), due punti percentuali in più rispetto al capoluogo bizantino, tre punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Fra i risultati in provincia di Ravenna, spicca la prestazione a Faenza di Italia Viva e Azione, che si evidenziano come terza forza politica dopo Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Una doppia cifra che da una parte premia gli sforzi sul campo e dall’altra conferma come il Comune manfredo sia sempre stato il territorio più attento alle proposte di Matteo Renzi e ora anche di Carlo Calenda