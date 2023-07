“Sirio S.p.A., azienda ravennate leader nella gestione del servizio bar nelle concessioni ospedaliere, comunica che il Tribunale di Ravenna ha pubblicato, in data 19 luglio 2023, il decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale.

La complessa operazione di ristrutturazione aziendale ha consentito la salvaguardia di oltre 600 posti di lavoro garantendo così la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale all’interno dei principali ospedali italiani.

Con la pubblicazione del decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale si perfezionerà l’ingresso del nuovo socio AdAstra Holding S.r.l. che permetterà a Sirio di avere nuova energia per rilanciare i propri progetti di crescita e consolidamento nel settore.

AdAstra Holding S.r.l. è un gruppo da oltre 380 milioni di euro di fatturato, presente nei settori della torrefazione del caffè con Gimoka spa e nel settore della ristorazione automatica (vending) con Sogedai spa, attraverso cui la Sirio spa potrà beneficiare di forti sinergie in termini di prodotto, marketing e logistica, nonché di solide partnership per le conquiste di quote di mercato”.