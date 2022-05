Si punta a rendere permanente lo stabilimento balneare per disabili. Pronto un sostegno della Regione | VIDEO

Il Comune di Ravenna punta a trasformare in una realtà permanente l’esperienza dello stabilimento balneare per persone con disabilità a Punta Marina. L’area dove nelle ultime estati l’associazione Insieme a Te ha creato l’omonimo stabilimento balneare verrà messa a bando in modo da poter iniziare a programmare un futuro più solido per un’offerta turistica e sociale che ogni anno accoglie numerosi ospiti da tutta Italia. Contemporaneamente, la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione 135 mila euro a favore della realtà che si aggiudicherà il bando. I fondi arriveranno in caso di vittoria di un altro bando, questa volta ideato dal Governo, al quale la Regione partecipa con un progetto per tutta la costa adriatica dedicato alle persone con disabilità. Per il territorio di Ravenna, come destinatario dei fondi, è stato scelto lo stabilimento di Punta Marina.