30 mostre cancellate in due anni. Dopo le difficoltà della pandemia, riparte il calendario della Molinella | VIDEO

Una trentina di mostre annullate durante l’ultimo anno. È l’impatto della pandemia sulla Galleria Comunale d’arte della Molinella, importante e centrale vetrina culturale della città, luogo di esposizione per artisti locali e non, per associazioni, realtà culturali e punto di riferimento per i principali eventi di Faenza.

Trenta mostre in meno, uno dei tanti dati che dimostra l’impoverimento culturale dettato dalla pandemia fra il 2020 e il 2021. Per questo motivo il 2022 della Galleria comunale riparte con oltre 20 mostre in programma. Tempi più ristretti per poter organizzare un numero maggiore di esposizioni e e recuperare il tempo perduto.

Le date saranno però tutte da confermare in base soprattutto all’andamento dei contagi.