Si presenta il Movimento 5 Stelle: “Anche il Comune può garantire un salario minimo ai lavoratori”

Il Movimento 5 Stelle si presenta ufficialmente nella campagna elettorale. Saranno diverse le tematiche e le idee che verranno portate all’interno della coalizione di centrosinistra a sostegno della rielezione di Michele de Pascale: il lavoro e la sua sicurezza, lo sviluppo ecosostenibile, un impegno maggiore per contrastare la violenza di genere, sostegni alla terza età, implementazione delle forze di primo soccorso, maggior valorizzazione alla storia di Ravenna. Al candidato de Pascale il lavoro di sintesi fra le varie proposte e anime degli alleati. Lavoro che però si concentrerà unicamente sugli aspetti sui quali un’amministrazione comunale può intervenire. Pitesai e deposito di CO2, ad esempio, non saranno al centro della discussione fra alleati essendo di pertinenza del Governo. E proprio su questa capacità di sintesi, non è mancata la stoccata ai principali avversari, la coalizione di centrodestra, che, rispetto a cinque anni fa, ha perso Forza Italia, nonostante a livello nazionale si stia pensando ad un partito unico con la Lega, e Alvaro Ancisi.