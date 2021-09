Riprendono gli incontri con gli autori alla Bottega Bertaccini di Faenza. Giovedì 16 settembre alle ore 18,30, è prevista la presentazione del libro “Très” – Tre racconti di Ferruccio Giromini illustrati da Cesare Reggiani

L’incontro si tiene all’esterno, all’aperto ma, ai sensi della normativa vigente (DL 23/07/2021 n.105) ai partecipanti verrà richiesto il Green Pass.

Al ristorante, in trattoria, capita spesso di sentirsi proporre un Bis, tagliatelle al ragù con tortelloni burro e salvia, per esempio.

Qui invece, per accontentare palati esigenti, siamo al Tris.

Ferruccio Giromini (autore dei testi) e Cesare Reggiani (autore delle illustrazioni) racconteranno il loro libro “Très” (edizioni a2mani)

“È difficile classificare i tre testi del libro, forse racconti eccessivi, forse saggi mascherati. L’unica certezza è che si tratta di testi con declinazioni temporali differenti, uno al passato, uno al futuro, uno al presente.

Analogamente difficili da definire sono le immagini che accompagnano i testi, immagini che possono essere simboliste, ma anche narrative oppure misteriche.

Due autori che sfidano se stessi, e si sfidano fra loro, a inventare espressività inedite e autonome. E giocano, in seria leggerezza, con le possibilità di scelta tra i toni delle forme e dei significati.

Non ci avete capito niente, eh?

Recensendo il libro su Il Venerdì di Repubblica, Marco Filoni ha scritto che “testi e immagini non sono incasellabili, sono intriganti intrecci, una tombola di svaghi ingegnosi. La prosa parla il linguaggio della poesia, e il titolo (Très in francese significa molto) richiama ciò che tracima, che non ha misura: è così che si fa i conti con l’imprevedibile, con la meraviglia. Un libro che accende la curiosità e che stupisce con l’inatteso”.

È più facile leggerlo e guardarlo, il libro, che raccontarlo. Un motivo in più per partecipare alla presentazione”.

Gli autori:

Ferruccio Giromini è nato a Genova nel 1954. A partire dai suoi vent’anni discetta e stampa in lungo e in largo – da giornalista e critico e docente e scrittore tout court – intorno alle sue passioni di sempre: le immagini e le immaginazioni. Di tanto in tanto, più che raccontare delle storie, si mette a sperimentare e giocare con le parole e le frasi e le idee, così, senza altri fini apparenti.

Cesare Reggiani nasce a Faenza nel 1949. Dopo un esordio come autore di fumetti sceglie l’illustrazione editoriale e comunicazione collaborando con i maggiori editori italiani e stranieri. Dai primi anni ’90 la pittura diviene la sua principale espressione. Nel 2016 fonda le Edizioni a2mani.