Nella sede della Fitp nazionale sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei playout di Serie B2 maschile, ai quali parteciperà il Tennis Club Faenza per guadagnarsi la salvezza. La squadra capitanata da Edoardo Pompei se la vedrà contro il Circolo Tennis Trento in una sfida di andata e ritorno in programma domenica 23 e domenica 30 giugno, con il vantaggio di giocare il ritorno in casa propria.

La prima fase si è conclusa domenica scorsa, con la sconfitta casalinga del Tennis Club Faenza per 2-4 contro il JC Next Gen, capolista imbattuta del girone. I due successi faentini sono arrivati nel singolare da Giacomo Botticelli, che ha battuto Edoardo Orrico 6-2 6-1, e nel doppio composto da Giuseppe Falconi e Leonardo Fabbri, che si sono imposti sulla coppia Galeno – Demuro 6-2 6-4. Per la Next Gen vittorie nei singolari per Davide Galoppini su Mattia Bandini 7-6(6) 6-2; per Mick Veldheer su Edoardo Pompei 6-3 6-1; per Jacopo Calvani su Leonardo Fabbri 7-5 6-3; infine nel doppio per la coppia Galoppini – Veldheer su Pompei e Botticelli 7-5 6-3. Con questa sconfitta, del resto prevedibile, la squadra faentina ha chiuso la prima fase al quarto posto del proprio girone.

Classifica finale: JC Next Gen 18; Tc Pavia 15; Cus Genova 9; Tc Faenza e Villa Carpena Forlì 7; Circolo del Castellazzo Parma 5; Club La Meridiana Modena 0.

JC Next Gen promossa; Tc Pavia ai playoff; Tc Faenza e Villa Carpena Forlì ai playout; Castellazzo e La Meridiana retrocesse in C1.