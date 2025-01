Prestigioso risultato della squadra di calcio a 5 del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza che si è classificata prima nell’ambito dell’iniziativa Scuola Futura, campus itinerante organizzato a Roma dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per valorizzare la capacità innovativa delle comunità scolastiche in vari ambiti, tra cui lo sport, sulle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La squadra liceale, composta dagli studenti Matteo Brunelli, Marco Brusi, Giambattista Caroli, Diego Fabbri, Mario Nannini e Federico Zani delle classi Quinte degli indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze applicate e coordinata dal prof. Michele Cevenini, grazie a questa vittoria rappresenterà l’Italia ai Mondiali di specialità in calendario a marzo 2025 in Ghana.

La Dirigente scolastica del liceo faentino Paola Falconi commenta il risultato come “Una dimostrazione dell’importanza dello sport nello sviluppo, per studentesse e studenti, di competenze non solo personali e sociali, ma anche trasversali e interdisciplinari, e come una conferma della bontà della scelta di arricchire, a partire dal corrente anno scolastico, l’offerta formativa del liceo con il liceo Scientifico a indirizzo Sportivo”.