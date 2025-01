“Agenti di Polizia Locale sulle linee dei bus per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale” lo chiede la lista civica La Pigna.

“Vigili di quartiere in città e apertura dei distaccamenti della Polizia Locale nelle Località del Forese e dei Lidi per un pieno controllo del territorio e per dare servizi ai Ravennati.

Le proposte della Lista Civica La Pigna verranno discusse e votate dal consiglio comunale di Ravenna nelle prossine settimane. “L’obiettivo è quello di risolvere i gravi problemi di sicurezza che permeano il nostro territorio, provocando paura e danni ai Ravennati e alle attività economiche del territorio.

La disastrosa gestione della Polizia Locale da parte del Comandante Andrea Giacomini – uomo di fiducia dell’ormai ex sindaco Michele de Pascale – ha contributo in questi anni a determinare un pesante peggioramento della sicurezza a danno dei Cittadini e delle attività economiche, oltre che aver acceso forti malumori tra gli appartenenti al Corpo.

Risulta, quindi, necessario un drastico e repentino cambio di passo anche sulle problematiche afferenti la sicurezza del territorio ravennate.

Vi sono, poi, preoccupanti situazioni sui mezzi pubblici: linee di bus dove la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri e degli autisti è tutt’altro che garantita.

Linee particolarmente esposte ai pericoli, come la n. 80 di Start Romagna sulla quale solo pochi giorni fa, come riportato anche da un utente su un gruppo Facebook, è accaduto un episodio davvero preoccupante: una decina di ragazzini ha dato vita ad un alterco con urla e strepiti, creando scompiglio e spaventando gli altri passeggeri.

Episodi di questo genere si ripetono da diverso tempo e sono sempre più frequenti, oltre che sulla linea 80 anche sulla linea 70 e sulla linea 8 che raggiunge il centro commerciale Esp.

Si tratta di gruppi di adolescenti, organizzati anche in baby gang che urlano, provocano, urtano anziani, forzano le porte del bus alla richiesta del biglietto per dileguarsi e talvolta insultano autisti e passeggeri”.

Le telecamere a bordo non servono come deterrente e il rischio che certe situazioni degenerino è molto alto.

“Nonostante la situazione sia veramente grave, non viene fatto nulla di concreto per arginare quella che sta diventando una vera e propria emergenza.

La sicurezza deve essere garantita anche sui mezzi pubblici, attraverso una maggiore e costante presenza della Polizia Locale a cominciare dalle linee più ridchiose: 70, 80 e 8”.

La seconda proposta de La Pigna riguarda l’istituzione del vigile di quartiere: “Una presenza fissa alla quale i Ravennati potranno riferisi per segnalare situazioni gravi o illegali: una figura indispensabile per presidiare quotidianamente il quartiere, al fine di disincentivare fenomeni criminosi”.

La terza proposta riguarda l’istituzione, o meglio la riapertura, dei presidi della Polizia Locale nel Forese e nei Lidi: “Zone sempre più abbandonate e insicure, dove gli i furti nelle abitazioni e nelle aziende sono sempre più frequenti.

Proponiamo quindi l’immediata apertura dei distaccamenti della Polizia Locale a Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, Piangipane, Punta Marina e in estate a Lido di Classe.

Questo il pacchetto sicurezza che proponiamo come soluzione dei problemi di sicurezza nel nostro Comune”.