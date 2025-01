Assessori comunali: Ancisi (LpRa) fa il punto sugli aumenti delle retribuzioni

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) presenta un dossier riguardo i compensi versati dal Comune di Ravenna ai propri amministratori nel 2024.

In totale sono 42 amministratori (sindaco, vicesindaco, 8 altri assessori, presidente del Consiglio comunale e 31 altri consiglieri comunali).

Si può notare un aumento delle indennità mensili del 106% tra il 2021 e il 2024 con le seguenti variazioni: sindaco da 5.362,06 euro a 11.040 euro, vicesindaco da 4.021, 55 euro a 8.280 euro e assessori e presidente del Consiglio comunale da 3.217,24 euro a 6.624 euro).

Per quanto riguarda i gettoni di presenza degli assessori non retribuiti sono presenti i seguenti valori:

Per ogni seduta di Consiglio comunale (invariato dal 2006): 69,30

Per ogni seduta delle 10 commissioni consiliari (invariato dal 2006): 46,80 per i commissari e 69,30 per i presidenti

Numero delle sedute di Consiglio comunale gettonate nel 2024: 36

Numero delle sedute di commissione consiliare gettonate nel 2024: 76

Totale dei gettoni di presenza versati ai 31 consiglieri comunali nel 2024: 107.742,20

Totale annuale medio per singolo consigliere comunale: 3.314,26, al mese 301,30 euro.

Le retribuzioni degli amministratori comunali retribuiti invece hanno visto questi aumenti: