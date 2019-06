Ieri mattina, domenica 16 giugno, è stata inaugurata la targa voluta dalla famiglia e dall’amministrazione per ricordare Franco Vitali, noto insegnante e sportivo della città, scomparso sette anni fa. Molta la commozione degli intervenuti per ricordare Vitali e il suo impegno su tanti fronti: dall’insegnamento allo sport, fino all’attività per la chiesa arcipretale di San Rocco e per l’Associazione Nazionale Emodializzati. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Massimo Cameliani, assessore al Patrimonio, Claudio Bissi, presidente della Federazione Calcio Ravenna, Andrea Buscaroli, primario del reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Ravenna, Franco Gabici, professore, Lilia Pellizzari professoressa, monsignor Ugo Salvatori chiesa arcipretale di San Rocco.