Scomparso il Dj Gianni Maselli, il ricordo degli amici

Gianni Maselli aveva fatto ballare intere generazioni a partire dalla fine degli anni ’70 sino agli anni 2000, esibendosi in tanti locali, soprattutto lungo la Riviera romagnola e nelle Marche: il Cocoricò di Riccione, il Baccara di Lugo, il Cap Creus di Imola o lo Xenos di Marina di Ravenna solo per citare i più conosciuti.

Fu premiato al MEI nel 2017 come uno dei grandi storici Dj della nostra Riviera, uno dei principali protagonisti dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo. Sono molteplici i commenti in queste ore sul suo profilo Facebook lasciati da amici, conoscenti o semplicemente da chi ha ballato al ritmo della sua musica. A ricordarlo per noi sono alcuni suoi amici e persone che con lui hanno collaborato