Le festività natalizie si aprono ufficialmente sabato 30 alle 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale, donato alla città dal Comune di Andalo (Trento) e allestito dal Consorzio Mercato coperto, composto da Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni.

Ad inaugurare l’albero e le attrazioni, dal palco in piazza del Popolo il sindaco Michele de Pascale, il sindaco di Andalo Alberto Perli, Alice Vichi presidente di zona dei soci di Coop Alleanza 3.0, Beatrice Bassi e Leonardo Spadoni per Casa Spadoni; sarà presente in piazza anche una delegazione di cittadini di Andalo che per l’occasione visiterà la città.

L’accensione verrà accompagnata da un doppio concerto: a esibirsi l’Orchestra dei giovani con il coro della scuola media don Minzoni, diretti dal professor Franco Emaldi e a seguire la splendida voce di Jennifer Vargas con Davide Lavia alla tastiera e Lele Veronesi alla batteria. Presenterà l’evento il Clown Billo del Billo Circus con Cristina Bernabè. L’accensione delle luci sarà preceduta alle 16 nella sala pre consiliare del municipio da un laboratorio di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli, per festeggiare i venti anni del progetto dedicato all’educazione alla lettura. A seguire, alle 18, alla pista di pattinaggio di piazza Kennedy è previsto inoltre un piccolo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 1 dicembre piazza del Popolo si animerà a partire dalle 17.30 con un suggestivo concerto di Natale sotto all’albero, a cura del coro “To Be Choir” diretto da Valentina Cortesi del Centro Mousikè arte e terapia.

Parallelamente ai festeggiamenti per i “grandi”, presso i giardini Speyer e la sede di CittAttiva in via Carducci 16, per i bimbi sarà possibile tuffarsi nei mondi fantastici del teatro di strada e mettersi all’opera in divertenti laboratori natalizi. Si inizia domenica 1 alle 15 con lo spettacolo di fachirismo e giocoleria “È successa una cosa incredibile” della compagnia Atuttotondo; alle 16 si prosegue con il laboratorio di cucito, craft e calligrafia della Sartoria Creativa Emotiva.

Per il calendario completo www.turismo.ra.it