Nel pomeriggio verso le 16,35 due auto una Peugeot con a bordo una famiglia ed una Twingo guidata da una signora sono venute in collisione frontalmente per cause al vaglio degli inquirenti. Nel violento scontro sono rimasti feriti leggermente tutti gli occupanti delle due vetture portati all’ospedale con codice di media gravità, la donna a bordo della Peugeot essendo incinta in via precauzionale è stata trasportata al Bufalini di Cesena per gli accertamenti e le cure con codice di massima gravità.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e l’elimedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, il tratto stradale è stato chiuso per diverse ore.