Sbarcati i profughi della Geo Barents: alcuni in viaggio da anni

Sbarcati nella mattinata di mercoledì i 57 migranti arrivati al Terminal Crociere di Porto Corsini dopo essere stati salvati nei giorni scorsi dalla Geo Barents, l’imbarcazione di Medici Senza Frontiere. 13 sono minori non accompagnati, che verranno accolti a Santa Maria in Fabriago a Lugo. Gli altri profughi verranno suddivisi nei vari centri regionali, la maggior parte saranno diretti a Bologna e Modena. Provengono da diverse nazioni: Pakistan, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nord Sudan e soprattutto Bangladesh. Alcuni di loro sono in viaggio da anni, fuggono da povertà, sofferenze, crimini di guerra e stermini. In Libia condizioni disumane e torture.