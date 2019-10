Sano Medical Fitness: inaugurato centro punto di riferimento per l’attività motoria adattata

Una palestra dedicata all’attività motoria adattata, dove si possono rivolgere pazienti con disabilità o con patologie croniche sensibili all’esercizio fisico, come malattie neurologiche, cardiovascolari, dell’apparato muscolo-scheletrico, respiratorie, oncologiche o metaboliche, ma anche tutti coloro che volessero adottare uno stile di vita attivo. Ha inaugurato in queste settimane Sano Medical Fitness, al primo piano del centro commerciale La Filanda, a Faenza. Il centro rientra all’interno della rete ideata dalla Regione Emilia-Romagna e dall’azienda sanitaria e punta ad offrire un approccio innovativo per contrastare la sedentarietà e promuovere benessere bio-psico-sociale attraverso l’esercizio fisico.