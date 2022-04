Sangiovese in festa a Modigliana il 23 e il 24 aprile | VIDEO

Modigliana di nuovo in Festa col Sangiovese sabato 23 e domenica 24 aprile con la 50^ edizione della manifestazione ideata per celebrare uno dei simboli della Romagna. “Sangiovese in Festa” torna dopo un’assenza di due anni, a causa della pandemia, con una “Cenaingiro” nella serata di sabato, a partire dalle 20, una cena itinerante per le vie di Modigliana Vecchia. Domenica festa tutto il giorno, dalle 10 di mattina fino a sera. Non solo offerta enogastronomica. Tanti gli appuntamenti culturali, in particolare gli eventi legati alla figura di Maria Maddalena, che proseguiranno anche oltre la due giorni di festa, eco dell’importante mostra al San Domenico di Forlì. Sarà un weekend anche solidale: il ricavato dei calici venduti sarà destinato al sostegno della popolazione ucraina.