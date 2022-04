Inaugurata la mostra dedicata a Silvano Drei

E’ stata inaugurata nella suggestiva e storica Sala Colonne della sede dello Studio Legale Drei in via Formicone 1 a Faenza, nel pomeriggio di venerdì 8 aprile, la mostra dedicata a “Silvano Drei a cinque anni dalla scomparsa”.

Nell’ambito della rassegna i “Sabati dell’Arte “, organizzata dall’Avv. Alessandro Drei in collaborazione con Emanuela Cantagalli, all’inaugurazione ha partecipato il Sindaco di Faenza, Dott. Massimo Isola e, fra i tanti ospiti, il Prof. Rolando Giovannini, presidente dell’Associazione degli Acquarellisti che Silvano Drei fondò nel 2012.

Nell’occasione è stato inoltre presentato il volume edito grazie alla BCC: “La Città e i suoi borghi” – “Dante 2021” – dell’Associazione Acquerellisti Faentini che raccoglie la storia dell’associazione oggi intitolata al Maestro e fondatore Silvano Drei.

Durante l’evento la famiglia Drei ha donato all’Amministrazione Comunale un quadro di Silvano Drei raffigurante lo storico “treno delle castagne”.

La mostra rimarrà visibile per i clienti dello Studio in tutti i giorni feriali negli orari d’apertura dell’ufficio e, per tutti coloro che vorranno visitarla, nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica fino al 21 maggio 2022, previa prenotazione, a piccoli gruppi e in maniera totalmente gratuita. Per prenotare la visita all’esposizione è necessario contattare Emanuela Cantagalli ai seguenti recapiti: mediante email all’indirizzo info@studioemanuelacantagalli.it o telefonando al numero 348 3124918.