L’Unione della Romagna Faentina sta affrontando tra le molte sfide conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023, alcune di queste legate alla ricostruzione e riqualificazione urbana nell’ottica di garantire sufficiente resilienza del territorio di fronte a eventi meteorologici estremi. Con questo obiettivo, l’Unione sta cercando figure professionali adatte a far parte di un pool di esperti che saranno coinvolti nelle attività necessarie per la ricostruzione e messa in sicurezza di infrastrutture stradali e per la gestione delle pratiche edilizie necessarie per il ripristino delle abitazioni private.

I professionisti che possiedono una laurea in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura e affini (sono, a titolo esemplificativo, incluse anche Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e Scienze dell’architettura) e sono abilitati all’esercizio della propria professione, possono partecipare alla selezione pubblica per la figura di “esperto di progettazione e gestione di progetti complessi” entro lunedì 11 dicembre 2023.

Il contratto può essere sia a tempo pieno, sia part-time al 50%, in quanto compatibile con l’esercizio della libera professione, purché non in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell’amministrazione.

Per partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura (include il curriculum vitae) sul portale www.inpa.gov.it accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS entro la scadenza del bando, prevista per lunedì 11 dicembre alle ore 23:59. Per ogni altra eventuale informazione, si invita a consultare il bando pubblicato sia sul portale delle candidature InPA, sia sulla sezione di Amministrazione Trasparente dell’Unione.