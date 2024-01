È stata riattivata alle ore14.35 la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, sospesa dalle 8.30 di questa mattina a causa delle piogge che hanno interessato il territorio e della conseguente allerta da parte del SANF, ilSistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria (*).

Durante lo stop è stato attivatoun servizio di autobus.

Alla luce della nuova allerta meteo arancione per criticità idrica e idrogeologica in quell’area, diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, il servizio fra Faenza e Marradi è previsto con autobus per l’intera giornata di domenica 7 gennaio. Circolazione regolare fra Marradi e Firenze.

(*) Il sistema elaborato in collaborazione con il CNR IRPI, uno dei più importanti centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile permette di sospendere preventivamente la circolazione ferroviaria evitando potenziali stop dei treni in linea e attivare con tempestività un servizio di mobilità alternativo.