“Venerdì 24 novembre presso il Centro Civico di Madonne delle Stuoie in via Taglioni 2 dalle ore 20.30 a Lugo sarà presentato il “Cantiere in Movimento” il progetto della sinistra, la quale non ha venduto i suoi principi per il potere: è antifascista e pacifista in un mondo sempre più di destra e guerrafondaio.

Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Unione Popolare insieme a cittadine e cittadini indipendenti che hanno a cuore le sorti future di Lugo, si confronteranno con la cittadinanza per costruire insieme un programma politico per la città in vista delle elezioni del 2024. Questo sarà il primo di una serie di incontri che avverrà in quartieri diversi, nei quali si costruirà una lista plurale, seria e partecipata.

La pochezza dell’attuale Amministrazione di Lugo è ormai evidente alla maggioranza dei cittadini, le priorità del territorio sono totalmente diverse da quelle della giunta, bisogna urgentemente intervenire: nella sicurezza del territorio del dopo alluvione; nella sanità pubblica in pericolo smontata dal partito al potere; nei servizi pubblici regalati al privato che si arricchisce dando mancette al Comune, vedi Hera; nell’assenza totale di politiche di edilizia pubblica per arginare i prezzi esorbitanti degli affitti, anzi il Comune di Lugo continua a vendere proprietà pubbliche come in via Cento; nell’assenza totale di spazi pubblici per i giovani.

Insomma c’è bisogno di costruire un progetto serio sul futuro di Lugo, democratico e condiviso. Le sfide del futuro sono tante e non può consentire quindi di recarsi alle urne con la stessa disinvoltura degli anni passati oppure con la falsa convinzione che tutti siano eguali e perciò si possa tranquillamente non votare.

La posta in gioco, ricordando la gestione della pandemia e soprattutto dell’alluvione, non lascia scampo: Governare Lugo non è un pranzo di gala e neanche una questione da essere affidata al meno peggio.”

Cittadine e cittadini per Lugo

Potere al Popolo