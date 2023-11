Per un intervento di pulizia dei fossi stradali, da giovedì 23 a giovedì 30 novembre, dalle ore 7 alle 18, via Formellino, nel tratto tra via Ronco al civico 130, sarà chiusa al transito. Dal divieto sono esclusi i residenti e frontisti oltre ai mezzi di soccorso e di emergenza. In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero essere modificate.